Ufficiale: Gubbio, tre giovani acquisti dalla Serie A (Di martedì 8 settembre 2020) Il Gubbio ha ufficializzato con una nota un tris di acquisti. Dal Sassuolo è arrivato con la formula del prestito il classe 2000 Jacopo Pellegrini. Con la stessa modalità è stato prelevato dalla Roma il centrocampista Zakaria Sdaigui. Mentre, sempre dalla Roma ma titolo definitivo, ha firmato per il Gubbio il portiere Emanuele Zamarion. Foto: Logo Gubbio. L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

