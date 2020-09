The Mandalorian 2: Giancarlo Esposito conferma la resa dei conti tra Moff Gideon e Mando (Di martedì 8 settembre 2020) Giancarlo Esposito, il villain di The Mandalorian ha svelato un'anticipazione sulla seconda stagione della serie Disney+. Ad un mese dalla première di The Mandalorian 2, Giancarlo Esposito ha rilasciato un'intervista a Entertainment Weekly, svelando un'anticipazione su quello che vedremo nel nuovo ciclo di episodi dello show di Jon Favreau e Dave Filoni, prima serie live action dello Star Wars Universe. L'interprete di Moff Gideon ha parlato di una resa dei conti del suo personaggio con Mando (Pedro Pascal), e l'esito a cui potrebbe arrivare lo scontro:"Andrò ad un faccia a faccia con Mando. È una battaglia iconica. Voglio disarmarlo mentalmente. Chi può ... Leggi su movieplayer

