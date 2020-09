Taglio dei parlamentari, chiamatelo pure principio di precauzione ma io voto No (Di martedì 8 settembre 2020) di Riccardo Mastrorillo Troviamo risibili le motivazioni di alcuni sostenitori del “No” al referendum costituzionale, ma ancora di più ci preoccupano le motivazioni del “Sì”; non possiamo confutarle tutte, né tanto meno abbassarci alle supposizioni di bassa politica, che alludono ad effetti politici, a presunte crisi di governo che ne conseguirebbero e magari a fantasiose ipotesi di governi di salute pubblica. Il tema in discussione è di estrema serietà, senza indulgere in drammatizzazioni o negli eccessi di chi sostiene effetti catastrofici. Il nostro faro sono i principi della democrazia liberale, primo fra tutti l’equilibrio dei poteri. Non siamo contrari in assoluto a rivedere il numero dei componenti del Parlamento, ma riteniamo inaccettabile rompere l’equilibrio di potere tra Governo, Parlamento e Partiti ... Leggi su ilfattoquotidiano

