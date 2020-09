Svizzera: Teresa Scavello Uccisa Mentre Difendeva La Bambina da un Uomo a cui Faceva da Baby Sitter (Di martedì 8 settembre 2020) Un Uomo era entrato nella sua abitazione a San Gallo per poi uccidere brutalmente a forza di botte la 46enne Teresa Scavelli. Una donna italiana è stata Uccisa brutalmente da uno sconosciuto che si è introdotto in casa sua senza permesso, il fatto si è verificato a San Gallo in Svizzera. Si tratta di Teresa Scavelli, donna di 46 anni calabrese e veronese di adozione che si è trasferita oltre confine per lavoro lasciando il marito Salvatore Elia e i tre figli ormai grandi, qui si occupava come Baby-Sitter e governante. Secondo quanto ricostruito la donna si trovava in casa con una amica e una Bambina a cui stava facendo da balia quando un 22enne si è introdotto nel luogo e ha massacrato la donna con forti ... Leggi su youreduaction

