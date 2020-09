Sorpreso a vendere hashish alla rotonda dello spaccio: “recidivo”, finisce in carcere (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Più volte arrestato alla “rotonda dello spaccio”, a San Nicola la Strada nel Casertano, vi è ritornato e ha ripreso a vendere hashish per lo più a giovani consumatori; i “falchi” della Squadra Mobile di Caserta lo hanno però Sorpreso circondandolo con le loro moto, ammanettandolo nuovamente. Gassama Saikou, 23 anni, cittadino del Gambia irregolare in Italia, è stato trovato con poche dosi di hashish e marijuana addosso, ma era ben noto alla Polizia di Stato, essendo finito più volte in manette sempre per spaccio; è stato così condotto in carcere. Poco prima del’arresto, ... Leggi su anteprima24

