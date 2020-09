Silvio Berlusconi, è appena arriva la telefonata in diretta poco fa (Di martedì 8 settembre 2020) Al quinto giorno di ricovero per Covid, arriva la telefonata a sorpresa. Una chiamata per dare la carica e dire ai suoi: massimo impegno per la campagna elettorale, io sono in campo. Ma anche per mettere a punto un piano capace di pungolare il governo sul Recovery fund. Perché "nonostante la carica virale record - dice -mi sto riprendendo". Dall'ospedale San Raffaele di Milano, Silvio Berlusconi si è collegato questa sera con la presidente del gruppo parlamentare a Palazzo Madama, Anna Maria Bernini, durante la riunione dei senatori azzurri. "Sto lottando per uscire da questa infernale malattia, è molto brutta - ha detto ancora -. Qui al San Raffaele hanno fatto migliaia di esami e io sono risultato tra i primi cinque per forza del virus. Ce la sto mettendo tutta e spero proprio di farcela e ... Leggi su howtodofor

