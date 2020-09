Si suicida in diretta e il video diventa virale su TikTok: i gestori non riescono a rimuoverlo (Di martedì 8 settembre 2020) Ronnie McNutt, un uomo di 33 anni ex veterano dell’esercito, si è tolto la vita lo scorso 31 agosto e lo ha fatto in diretta Facebook. L’uomo, dopo aver perso il lavoro ed essere stato lasciato dalla fidanzata, aveva deciso di uccidersi in diretta Facebook con un colpo di fucile in faccia. E, mentre Facebook ha immediatamente eliminato il video dai social, poco dopo quelle immagini sono arrivate su TikTok diventando virali e impossibili da eliminare per il social media cinese. In poche ore, le condivisioni sono schizzate alle stelle e, traendo forza dall’algoritmo, il video veniva proposto a milioni di utenti in tutto il mondo, arrivando anche agli occhi dei minori, tra i più assidui frequentatori di TikTok. Coloro che gestiscono il ... Leggi su tpi

