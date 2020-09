Sarri, l’addio alla Juventus e quella frase polemica: “Questa squadra è inallenabile…” (Di martedì 8 settembre 2020) Arriva un importante retroscena relativo all'addio di Maurizio Sarri dalla Juventus. Il Corriere di Torino ripercorrendo le tappe che hanno portato all'esonero del tecnico toscano dalla società bianconera, svela alcune parole del mister non certo al miele nei confronti della squadra...Sarri: "squadra inallenabile"caption id="attachment 986677" align="alignnone" width="615" Sarri (Getty Images)/captionParola più, parola meno, specifica il Corriere di Torino, ma l'addio di Maurizio Sarri, avvenuto esattamente un mese fa, sarebbe stato seguito da una frase non certo amichevole da parte del mister toscano. "Voi mi mandate via, ma questa squadra è inallenabile". Questo il pensiero del ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Sarri, l'addio alla Juventus e quella frase polemica: 'Questa squadra è inallenabile...' - - calciotoday_it : #Sarri, retroscena addio alla #Juventus: la frase per “giustificare” l’esonero | #SerieA #football >>… - VincePastore : Scrive @NicolaBalice su @CorriereTorino a un mese dall'addio di #Sarri: «Voi mi mandate via, ma questa squadra è i… - ilbianconerocom : Sarri, un mese fa l'addio al veleno. Il retroscena sul confronto con Agnelli: 'Mi mandi via, ma la Juve è inallenab… - ScarpatoF : @FNSBlog Invece io lo dicevo già all'epoca, con l'addio di Sarri si chiudeva un ciclo, 3 anni al massimo quindi molti andavano cambiati. -

