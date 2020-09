Roma. Violenta rissa per un monopattino: litigano e gli spacca la bottiglia in testa, 24enne finisce in ospedale (Di martedì 8 settembre 2020) Notte Violenta a Trastevere: a seguito di un litigio, un ragazzo è stato colpito alla testa con una bottiglia di birra. I fatti sono avvenuti intorno alle 3.30 ed il motivo del litigio è stato un monopattino: un giovane alla guida del mezzo ha tagliato la strada ad alcuni pedoni rischiando quasi di investirli e così uno di loro, un ragazzo di 24 anni, ha ripreso la scena con il telefonino. Poi i due sono venuti alle mani e l’aggressore ha preso una bottiglia di birra e gliela spaccata contro il viso. Il ragazzo è caduto a terra in una pozza di sangue ed a quel punto i suoi amici si sono fatti avanti contro l’aggressore che era a sua volta con altre persone, tutte in monopattino. C’è stata una breve ... Leggi su ilcorrieredellacitta

