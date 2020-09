Roma, l’alternativa a Dzeko arriva dall’Inghilterra (Di martedì 8 settembre 2020) C'è ancora incertezza sul futuro di Edin Dzeko alla Roma. L'attaccante bosniaco è stato a lungo cercato dalla Juventus, ma i bianconeri alla fine hanno scelto di rimanere sulla pista che porta a Luis Suarez.Roma, SI PENSA A GIROUD PER SOSTITUIRE Dzekocaption id="attachment 625079" align="alignnone" width="300" Dzeko (getty images)/captionNonostante la Juve abbia gettato la spugna, ancora non è sicuro che il gigante bosniaco rimanga in giallorosso. Se così non fosse la Roma non vuole farsi trovare impreparata e in queste ore starebbe lavorando ad una pista piuttosto calda e cioè quella di Olivier Giroud. L'attaccante del Chelsea dopo l'arrivo di Werner troverà poco spazio e dopo i numerosi accostamenti alla Serie A è probabile che il ... Leggi su itasportpress

