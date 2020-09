Rom e sinti: UE apre procedura di infrazione contro l'Italia? (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo gli abusi di legge reiterati dai Sindaci Virginia Raggi, Chiara Appendino, Dario Nardella, la mancata consegna di buoni economici ed alimentari a Firenze, gli sgomberi e la distruzione delle abitazioni di cittadini Rom sinti Caminanti (RSC) a Roma, c/o il Foro Italico (11 agosto 2020), a Torino, in Via Germagnano (14 agosto 2020), Associazione Nazione Rom (ANR), si è rivolta al Tribunale Ordinario di Roma formalizzando denuncia/querela. Il 31 agosto è stato richiesto incontro, con (...) - Tribuna Libera / ROM, Unione Europea, sinti Leggi su feedproxy.google

