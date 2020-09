Repubblica e La Stampa vogliono rieducare Gervasoni (Di martedì 8 settembre 2020) Repubblica ha voglia di dadzebao. Ha sempre voglia di dazebao. Quei bei manifesti degli anni '70, tetri, foschi, che servivano a mettere nel mirino i… Leggi il resto L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro

NicolaPorro : A sinistra brillano per tweet feroci, ma ora i giornaloni si scandalizzano per il #Gervasoni… - Palazzo_Chigi : ?? In diretta da Beirut le dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il Presidente della Repubblica Lib… - posthorn21 : Se il vaccino russo fosse una puttanata ci sarebbero già milioni di articoli scientifici e La Stampa del Corriere d… - eperfortuna : @marcotravaglio ??Comunque c'è già Lercio a fare concorrenza alle varie 'testate giornalistiche' (Repubblica, Corrie… - 51inif : @Ketty57664851 @repubblica @Maumol Vuoi che la stampa ROSSA di ben note penne ci parli delle ZECCHE???? -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Stampa Repubblica e La Stampa vogliono rieducare Gervasoni Nicola Porro Corea del Nord: Kim riceve messaggi da diversi leader stranieri per il 72mo anniversario della Repubblica nordcoreana

Pyongyang, 09 set 11:32 - (Agenzia Nova) - In occasione del 72mo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea, che cade oggi, 9 settembre, il presidente del Partito del ...

Assassinio di Willy, arresto confermato per i 4 sospettati. La madre dei fratelli: “Non sono mostri”

ROMA. Restano in carcere le quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto ...

Pyongyang, 09 set 11:32 - (Agenzia Nova) - In occasione del 72mo anniversario della fondazione della Repubblica Democratica Popolare di Corea, che cade oggi, 9 settembre, il presidente del Partito del ...ROMA. Restano in carcere le quattro persone arrestate per l'omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di una rissa la notte tra sabato e domenica. Il gip di Velletri ha convalidato l'arresto ...