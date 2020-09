Regionali, la Sagliano a Villa Raphael per un evento all’insegna dello sport (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiCaserta – Continua il ‘tour’ della candidata alle prossime elezioni Regionali del 20 e 21 settembre, Caterina Sagliano. La giovane della lista “Noi Campani”, sabato 12 settembre, alle ore 20.30, presso Villa Raphael in Casaluce, incontrerà i cittadini. A darle man forte, il campione di arti marziali Francesco Di Chiara, il quale negli anni, grazie alla sua professionalità, è stato in grado di aggiudicarsi importanti premi a livello nazionale. Il maestro, inoltre, è un volto attivo di Frignano: più volte ha messo a disposizione la sua abilità sportiva per la sicurezza dei cittadini dell’intero agro aversano. Da questo suo intenso attivismo ne sono derivati due encomi: uno dal ... Leggi su anteprima24

PupiaTv : Regionali Campania, Caterina Sagliano incontra i cittadini di Carinaro - - PupiaTv : Regionali Campania, Caterina Sagliano inaugura comitato elettorale a Cesa - -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali Sagliano Regionali, la Sagliano a Villa Raphael per un evento all'insegna dello sport anteprima24.it Santa Maria CV, Sagliano e Guida (Noi Campani) inaugurano comitato elettorale

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Nella serata di giovedì 3 settembre è stato inaugurato un comitato elettorale di Caterina Sagliano e Davide Guida nel cuore della storica città di Santa Maria Capu ...

Regionali Campania, Caterina Sagliano incontra i cittadini di Carinaro

Carinaro (Caserta) – Grande partecipazione, nella serata di mercoledì 2 settembre, all’incontro tra Caterina Sagliano e i cittadini di Carinaro tenutosi in una bar di via Trieste, nel pieno centro, da ...

Santa Maria Capua Vetere (Caserta) – Nella serata di giovedì 3 settembre è stato inaugurato un comitato elettorale di Caterina Sagliano e Davide Guida nel cuore della storica città di Santa Maria Capu ...Carinaro (Caserta) – Grande partecipazione, nella serata di mercoledì 2 settembre, all’incontro tra Caterina Sagliano e i cittadini di Carinaro tenutosi in una bar di via Trieste, nel pieno centro, da ...