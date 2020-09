Piccola editoria, il bando è on line: fondo da 10 milioni, domande entro il 21 (Di martedì 8 settembre 2020) E’ on line il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per il sostegno alla Piccola editoria, istituito dal Ministro per i beni e le attivita’ culturali e per il turismo, Dario Franceschini, utilizzando le risorse del “fondo emergenze imprese e istituzioni culturali” previsto dal decreto Rilancio. “Dopo i primi interventi emergenziali e i decreti di giugno che hanno destinato 40 milioni a sostegno del tax credit per le librerie e per l’acquisto di volumi da parte delle biblioteche pubbliche – ha dichiarato il ministro Franceschini al momento della firma del decreto ministeriale – con questo provvedimento continua il supporto del Governo al settore dell’editoria, in ... Leggi su ildenaro

_MiBACT : #COVID19, online il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per sostegno alla piccola editoria istituito… - Milli19751 : RT @_MiBACT: #COVID19, online il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per sostegno alla piccola editoria istituito dal Ministr… - claudia__74 : RT @_MiBACT: #COVID19, online il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per sostegno alla piccola editoria istituito dal Ministr… - poeticaOdissea : RT @_MiBACT: #COVID19, online il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per sostegno alla piccola editoria istituito dal Ministr… - PilottaParma : RT @_MiBACT: #COVID19, online il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per sostegno alla piccola editoria istituito dal Ministr… -

Ultime Notizie dalla rete : Piccola editoria Piccola editoria, il bando è on line: fondo da 10 milioni, domande entro il 21 Il Denaro Le gallerie iraniane lottano per la sopravvivenza

Il Coronavirus ha aggravato la già difficile situazione del settore artistico a Teheran e Isfahan. Le gallerie e le organizzazioni non-profit cercano di sfidare la pandemia con il mercato secondario e ...

Editoria, Mibact: online bando da 10mln per sostenere i piccoli

Roma, 8 set. (askanews) - È on line il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per il sostegno alla piccola editoria, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turis ...

Il Coronavirus ha aggravato la già difficile situazione del settore artistico a Teheran e Isfahan. Le gallerie e le organizzazioni non-profit cercano di sfidare la pandemia con il mercato secondario e ...Roma, 8 set. (askanews) - È on line il bando per accedere al fondo da 10 milioni di euro per il sostegno alla piccola editoria, istituito dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turis ...