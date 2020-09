Percassi: «Champions al Gewiss? È un altro sogno che si realizza» (Di martedì 8 settembre 2020) Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta, ha commentato la decisione della UEFA di far giocare la Champions al Gewiss Antonio Percassi, presidente dell’Atalanta ha commentato la decisione della UEFA di dare il via libera per le partite di Champions al Gewiss. «È a dir poco una grande soddisfazione, è un altro sogno che si realizza. Ci tenevamo tantissimo, il Gewiss Stadium, una volta eseguiti gli ulteriori lavori richiesti dalla UEFA, sarà a norma anche per giocare la Champions. Fantastico». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

