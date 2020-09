Orio, 5.500 tamponi ai passeggeri Covid, in Lombardia due decessi - I dati (Di martedì 8 settembre 2020) I numeri forniti da Regione Lombardia sulla diffusione del contagio di Covid-19 nel nostro territOrio aggiornati a martedì 8 settembre. Leggi su ecodibergamo

DPludwinski : 2/4 riferimento per i passeggeri di Orio al Serio, si arriva a 88 casi su un totale di circa 23.500 persone testate… -

Ultime Notizie dalla rete : Orio 500

Travel Quotidiano

Orio al serio è il quinto aeroporto più redditizio per Ryanair, con un profitto di 83 milioni di euro. Gli altri scali, sempre per ordine di profitto, sono: Dublino, Charleroi, Alicante, Maiorca, Orio ...La Provincia di Lodi fa un passo in avanti e delibera di proporre alla Regione Lombardia l’adesione all’accordo di programma per la trasformazione della maxi area da 300 mila metri quadrati tra Livrag ...