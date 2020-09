Omicidio Willy, un mese fa la Rai intervistava l’arrestato Gabriele Bianchi: “Credo nel lavoro del fruttivendolo” | VIDEO (Di martedì 8 settembre 2020) Gabriele Bianchi, uno dei quattro fermati per l’Omicidio di Willy Monteiro Duarte (qui un suo profilo), ad agosto apparve in un servizio della Rai a Cori, dove aveva aperto un negozio di frutta e verdura, e veniva descritto come “eccellenza imprenditoriale”. Gli elogi imprenditoriali Nel servizio Rai andato in onda durante il Tg3 Lazio del 4 agosto 2020 il giovane veniva lodato per il “coraggio” imprenditoriale, in quanto aveva deciso di investire in un lavoro autonomo nonostante le incertezze della pandemia. Nel servizio viene raccontato come “un raggio di sole ai tempi del Covid”. “Ho aperto circa un mese fa – diceva Gabriele Bianchi alla giornalista Gemma Giovannelli -. No, non ho avuto paura. ... Leggi su tpi

