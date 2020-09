Morata ha scelto la Juve: ecco l'offerta per convincere l'Atletico Madrid (Di martedì 8 settembre 2020) Morata spinge per la Juve . C'è tanta voglia di tornare in bianconero da parte di Alvaro, c'è tanta voglia di Italia e di Torino nella sua famiglia così il bomber ha iniziato il pressing. Non sulle ... Leggi su corrieredellosport

sportli26181512 : Morata ha scelto la Juve: ecco l'offerta per convincere l'Atletico Madrid: Aveva lasciato i bianconeri quattro anni… - calciomercatoit : ????#Juventus, niente #Inter: #Morata ha scelto i bianconeri, pressing sull'#AtleticoMadrid per la cessione ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Morata scelto Morata ha scelto la Juve: ecco l'offerta per convincere l'Atletico Madrid Corriere dello Sport Calciomercato Juventus, Morata ha scelto il suo futuro

Tra i vari profili visionati per il ruolo di attaccante, c’è anche Alvaro Morata, centravanti spagnolo che già in passato ha vestito la maglia bianconera. Dal 2014 al 2016 ha giocato a Torino, segnand ...

Suarez, un esame per laurearsi juventino

di Gianmarco Marchini Tra gli errori da matita rossa più frequenti nell’approccio allo spagnolo c’è quello di tradurre "salir" con "salire": il significato esatto è "uscire". La "salida" di Luis Suare ...

Tra i vari profili visionati per il ruolo di attaccante, c’è anche Alvaro Morata, centravanti spagnolo che già in passato ha vestito la maglia bianconera. Dal 2014 al 2016 ha giocato a Torino, segnand ...di Gianmarco Marchini Tra gli errori da matita rossa più frequenti nell’approccio allo spagnolo c’è quello di tradurre "salir" con "salire": il significato esatto è "uscire". La "salida" di Luis Suare ...