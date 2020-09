La falsa partenza sui test sierologici per la scuola: finora lo ha fatto solo uno su quattro tra prof e personale scolastico (Di martedì 8 settembre 2020) Coronavirus in Italia e nel mondo: ultime notizie del 7 settembre Era ieri, 7 settembre, l’ultimo giorno per fare il test sierologico (gratuito) prima di tornare in classe. Stando a un primo bilancio basato sui dati di 9 Regioni raccolti da La Repubblica, solo un quarto dei docenti e del personale scolastico si è sottoposto allo screening volontario per il Coronavirus. La data del 7 era stata scelta per avere, in caso di test positivo, il tempo di intervenire con il tampone e l’eventuale isolamento prima che iniziassero le lezioni nelle scuole, il 14 settembre (come da data indicata dal Miur). Su un totale di 2 milioni di test distribuiti in tutta Italia dal commissario Domenico Arcuri, circa 1,5 kit sono stati riservati a Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia, ... Leggi su open.online

agorarai : 'Buongiorno suona la campanella del primo giorno di scuola di Agorà. Partiamo da quella che è per tutti la priorità… - Open_gol : Con il monitoraggio partito in ritardo, i dati dovrebbero aggiornarsi nei prossimi giorni passando dal 25% al 40%,… - damorantonio : RT @agorarai: 'Buongiorno suona la campanella del primo giorno di scuola di Agorà. Partiamo da quella che è per tutti la priorità: la riape… - geomsalvatores2 : RT @agorarai: 'Buongiorno suona la campanella del primo giorno di scuola di Agorà. Partiamo da quella che è per tutti la priorità: la riape… - MalangoneMario : RT @agorarai: 'Buongiorno suona la campanella del primo giorno di scuola di Agorà. Partiamo da quella che è per tutti la priorità: la riape… -

Ultime Notizie dalla rete : falsa partenza Calcio, falsa partenza: c'è già lo stop prima di cominciare. La voce di Rovigo Migranti, scoperta banda di trafficanti di uomini: 14 arresti e 4 ricercati. “In Libia torture e violenze per avere i soldi dai parenti”

Una banda di trafficanti di esseri umani, con base “tra Milano e il Nord Est”, che gestiva i viaggi dei migranti in arrivo dall’Africa e diretti in tutta Europa e anche negli Usa è stata sgominata que ...

Migranti, prosegue la caccia al re dei trafficanti di uomini: altri 14 fermi

La Polizia di Palermo ha arrestato i componenti di una organizzazione che consentiva ai profughi di lasciare l'Italia per entrare clandestinamente in altri Paesi e scoperto il sistema di pagamento Era ...

Una banda di trafficanti di esseri umani, con base “tra Milano e il Nord Est”, che gestiva i viaggi dei migranti in arrivo dall’Africa e diretti in tutta Europa e anche negli Usa è stata sgominata que ...La Polizia di Palermo ha arrestato i componenti di una organizzazione che consentiva ai profughi di lasciare l'Italia per entrare clandestinamente in altri Paesi e scoperto il sistema di pagamento Era ...