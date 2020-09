Juventus, Retroscena! Parole dure di Sarri: “Questa squadra è inallenabile” (Di martedì 8 settembre 2020) Juventus – L’ex allenatore della Juventus prima dell’addio definitivo dalla casa bianconera avrebbe pronunciato una frase decisamente strana. Infatti quello riportato da il “Corriere di Torino” rievoca proprio un retroscena avvenuto il giorno dell’addio definitivo di Maurizio Sarri dalla panchina della Juventus per poi la successiva nomina di Andrea Pirlo come prossimo tecnico, era l’8 agosto. Secondo il Corriere, c’è stato un tentativo dei bianconeri di per una risoluzione del contratto, che però non è avvenuta. Juventus, frase shock di Sarri Maurizio Sarri non solo non avrebbe intenzione di risolvere il contratto ma di non fare nessuno sconto alla Juventus, finché non ci ... Leggi su juvedipendenza

Guidobaldo29 : RT @FinoJfc: RETROSCENA #Sarri 'mandatemi via, è una squadra inallenabile'. È quanto risposto al Presidente che cercava una risoluzione con… - FinoJfc : RETROSCENA #Sarri 'mandatemi via, è una squadra inallenabile'. È quanto risposto al Presidente che cercava una riso… - news24_napoli : Sarri-Juventus: “Questa squadra è inallenabile”, retroscena sull’esonero… - SiamoPartenopei : Sarri-Juventus: 'Questa squadra è inallenabile', retroscena sull'esonero del tecnico - AndreaInterNews : Alle 12.15 retroscena esclusivo sulla trattativa #Suarez in direzione Juventus. #calciomercato -