Juventus, Donnarumma a zero: l’inattesa conferma (Di martedì 8 settembre 2020) Juventus – La dirigenza bianconera potrebbe affidare la porta a Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riportato da Sportitalia, il calciatore fatica a trovare l’accordo con il Milan per il rinnovo contrattuale. Il suo agente, Mino Raiola, chiede almeno 9 milioni di Euro per il rinnovo quinquennale con commissioni in doppia cifra annesse. In caso di fumata bianca si dovrà trovare una sistemazione per Szczesny che ha da poco allungato la sua avventura coni torinesi. Juventus: fari puntati su Donnarumma La squadra di Agnelli vorrebbe approfittare di questa situazione per ingaggiare il portiere campano a parametro zero. Donnarumma, però, non vorrebbe tradire il club che lo ha lanciato nel grande calcio. Leggi anche: Aouar Juventus, il ... Leggi su juvedipendenza

Marcello_Fsc : RT @BombeDiVlad: ?? Si complica il rinnovo di #Donnarumma con il #Milan. Arrivano conferme su una nostra esclusiva di febbraio, sul forte… - DecriFederico : Raiola vorrebbe portare Donnarumma alla Juventus il prossimo 30 giugno a parametro zero. I bianconeri offrono 10 mi… - Alex_Piace : #Juventus ?? #Donnarumma ?? Conferme sulla nostra esclusiva di #Febbraio ?? #Raiola #Milan #LBDV #Calciomercato - occhiodimercato : #Juventus: per la questione #Donnarumma, già affrontata ieri, diciamo che ad oggi si tratta il rinnovo col #Milan;… - juventusfire : Secondo la @tvdellosport, Mino Raiola avrebbe dettato le cifre dell'operazione Donnarumma-Juve. La Juventus è dispo… -