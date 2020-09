Inter, Zanetti su Messi: “Era impossibile per noi. Lautaro? Lui sa che qui è cresciuto” (Di martedì 8 settembre 2020) Zanetti su Messi e Lautaro Martinez non si sbottona, ma dice la verità. Una caratteristica peculiare del vice presidente ed ex capitano dell’Inter. Intervenuto ai microfoni di Tyc Sports il dirigente nerazzurro ha parlato della possibilità, per molti concreta, che Messi potesse venire all’Inter e dell’Interesse del Barcellona per Lautaro Martinez. “Messi? Non potevamo prenderlo, abbiamo parlato a lungo degli effetti negativi della pandemia e poi il nostro mercato passa attraverso situazioni in cui bisogna prima vendere e poi comprare per rispettare il fair play finanziario, che deve essere rispettato ed è qualcosa di molto importante. La nostra strategia si basa su questo, ... Leggi su giornal

