Incendio dopo la festa per svelare il sesso del neonato. Oltre 2000 ettari di foresta in fumo (Di martedì 8 settembre 2020) Incendio dopo la festa per svelare il sesso del neonato. Sabato in California è scoppiato a causa di un banale incidente un Incendio che ha devastato una vasta area dell’El Dorado Ranch Park di Yucaipa. Le fiamme sarebbero state innescate dal mal funzionamento di un dispositivo per generare fumo durante un “gender reveal party”. Intanto il governatore della California ha dichiarato lo stato di emergenza a causa dei molti focolai che stanno devastando il territorio da mesi. Più di 7000 acri di foresta andati in fumo in pochi giorni e Oltre 3000 persone evacuate dalle proprie abitazioni. È il bilancio di un grosso Incendio scoppiato sabato ... Leggi su limemagazine.eu

repubblica : Volontario muore a 19 anni dopo essere stato travolto da un'auto sulla A16: stava spegnendo incendio [aggiornamento… - emergenzavvf : È in bonifica l’#incendio che ieri ha interessato un’area boschiva a San Silvestro, nel pescarese: le squadre di… - rico6868 : @NessunaGaranzia Ne parliamo dopo se hai una chiamata dal direttore, da Conte, da Putin, da Trump, o non sia scoppi… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Sapri – Paola, dalle ore 18 traffico ferroviario tornato regolare tra Diamant… - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Roma - Velletri, dalle ore 17.20 traffico ferroviario in graduale ripresa tra… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio dopo Incendio dopo la festa per svelare il sesso del neonato. Oltre 2000 ettari di foresta in fumo Fanpage.it Autista arrestato per incendio del camion aziendale

Nel tardo pomeriggio del 3 settembre un camion carico di filati prese fuoco a Pistoia, senza causare alcuna vittima ma solo la distruzione del veicolo. Iniziarono subito le indagini, che presero la vi ...

Emergenza idrica Molise, appello della Fanelli

Emergenza idrica Molise l’acqua priorità’ assoluta e urgente dell’agenda politica – Fanelli, lancia l’ appello dalla festa DEM: si intervenga subito e si investa , Recovery Fund lo strumento. Emerg ...

Nel tardo pomeriggio del 3 settembre un camion carico di filati prese fuoco a Pistoia, senza causare alcuna vittima ma solo la distruzione del veicolo. Iniziarono subito le indagini, che presero la vi ...Emergenza idrica Molise l’acqua priorità’ assoluta e urgente dell’agenda politica – Fanelli, lancia l’ appello dalla festa DEM: si intervenga subito e si investa , Recovery Fund lo strumento. Emerg ...