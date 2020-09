Il piano della Regione per il focolaio della Spezia: «Limiti per bus e negozi» (Di martedì 8 settembre 2020) Meno contagi ma più ricoveri nella Asl 5. Ancora in forse il via alle lezioni. Possibili nuove restrizioni. La procura apre un’inchiesta per epidemia colposa Leggi su ilsecoloxix

simonebaldelli : Col #TagliodeiParlamentari la casta dei populisti e degli incompetenti al potere vuole passare una fregatura ai cit… - PacdWeu : Il piano di ripresa fiscale attuale della Germania propone 4,4 miliardi di euro a sostegno degli investimenti suppl… - istsupsan : 9? settembre la Giornata Mondiale della lotta alla #sindromefetoalcolica Al via progetto ISS per: ? monitorare i co… - giusyrus : RT @Aspeniaonline: Sta passando in secondo piano che il rinnovato protagonismo diplomatico della #Germania coincide con il semestre tedesco… - Rosignano5Stars : RT @Irene_5s: Ecco quanto valgono 1miliardo di euro e 11mila posti di lavoro: soltanto 2 trafiletti sui principali quotidiani della #Toscan… -

Ultime Notizie dalla rete : piano della Il piano della Regione per il focolaio della Spezia: «Limiti per bus e negozi» Il Secolo XIX Zingaretti insiste sul Mes: "Ora tocca a Conte"

Trovare una mediazione sul Mes tra M5S e Pd? ”È uno di quei compiti che riguardano il presidente del Consiglio”. A poche ore dall’intervento del premier alla Festa dell’Unità, il segretario Pd Nicola ...

CrEsco facendo: la scuola del fare. Scienza e solidarietà

La scienza a Senigallia incontra la solidarietà. Finanziato il coinvolgente progetto di educazione “CrEsco – Contesti ricreativi di Educazione e scoperta”, che vede il matrimonio tra Fondazione Carita ...

Trovare una mediazione sul Mes tra M5S e Pd? ”È uno di quei compiti che riguardano il presidente del Consiglio”. A poche ore dall’intervento del premier alla Festa dell’Unità, il segretario Pd Nicola ...La scienza a Senigallia incontra la solidarietà. Finanziato il coinvolgente progetto di educazione “CrEsco – Contesti ricreativi di Educazione e scoperta”, che vede il matrimonio tra Fondazione Carita ...