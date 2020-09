Grande Fratello Vip 5: Concorrenti Ufficiali… con Sorpresa! (Di martedì 8 settembre 2020) Dopo settimane di rumors e indiscrezioni, è stato svelato finalmente il cast ufficiale del Grande Fratello Vip 5. E non mancano certo le sorprese… come quella, fatale, che coinvolge due Concorrenti! Gli animi si scalderanno fin da subito nella Casa più spiata d’Italia? Ecco tutti i dettagli sulla nuova edizione del reality! L’ora è giunta e, dopo mesi di indiscrezioni, di gossip e di chiacchiere, finalmente è stato rivelato il cast ufficiale del “Grande Fratello Vip 5”, che il 14 settembre 2020 partirà con il botto su Canale 5. Tutti i Concorrenti, nessuno escluso, hanno posato per la copertina del nuovo numero di TV Sorrisi e Canzoni, insieme al neo conduttore Alfonso Signorini (che ha preso il posto lasciato libero da ... Leggi su gossipnews.tv

