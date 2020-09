Gad Lerner a Grillo: «Per una volta mostrati umile e chiedi scusa. Senza fingere di fare lo spiritoso» (Di martedì 8 settembre 2020) Gad Lerner spietato con Beppe Grillo. Durissime le sue parole su Twitter. «L’aggressione di Beppe Grillo al giornalista Francesco Selvi di Rete Quattro conferma che dalla violenza verbale alla violenza fisica il passaggio è breve. Grillo è un uomo di potere. Se per una volta si mostrasse abbastanza umile da chiedere scusa Senza fingere di fare lo spiritoso?». L’ex comico infatti non ha detto una parola su quanto accaduto. Mentre Selvi, per un servizio dalla spiaggia di Livorno, ha subito cinque giorni di prognosi. Gad Lerner e le critiche a Grillo: la vicenda Ecco cosa è successo. Il giornalista Francesco ... Leggi su secoloditalia

