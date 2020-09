Frosinone, spaccio: arrestato pusher sorpreso a vendere droga. Aveva oltre 60 dosi di coca e crak (Di martedì 8 settembre 2020) Nelle prime ore di questa mattina a Frosinone i carabinieri del N.O.R. della locale Compagnia, nel corso di un servizio finalizzato alla repressione dei reati in materia di stupefacenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato per “detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio” un 21enne del luogo. Il giovane, notato nei pressi del noto complesso popolare “il casermone” mentre cedeva una dose di stupefacente ad un acquirente occasionale, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di oltre 60 dosi tra “cocaina” e “crak”, per complessivi grammi 30 circa, già pronte per essere spacciate, poi sottoposte a sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Frosinone, spaccio: arrestato pusher sorpreso a vendere droga. Aveva oltre 60 dosi di coca e crak -

Ultime Notizie dalla rete : Frosinone spaccio Frosinone, spaccio: arrestato pusher sorpreso a vendere droga. Aveva oltre 60 dosi di coca e crak Il Corriere della Città A Sbarre il “cuore” dello spaccio: ben organizzato e pure stipendiato

Quasi una ventina le persone coinvolte, per la precisione 17 che sono finite in carcere mentre altre due che sono state sottoposte ad altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Qu ...

Traffico di droga e sequestro di persona, in 17 dietro le “Sbarre”

E’ di 19 misure cautelari, diciassette arresti e due obblighi di presentazione in caserma, il bilancio di un’operazione dei carabinieri reggini nelle Province di Reggio Calabria, Milano e Verona nei c ...

Quasi una ventina le persone coinvolte, per la precisione 17 che sono finite in carcere mentre altre due che sono state sottoposte ad altrettanti obblighi di presentazione alla polizia giudiziaria. Qu ...E’ di 19 misure cautelari, diciassette arresti e due obblighi di presentazione in caserma, il bilancio di un’operazione dei carabinieri reggini nelle Province di Reggio Calabria, Milano e Verona nei c ...