Frattaminore, minaccia la figlia con un martello per avere soldi: 54enne arrestato (Di martedì 8 settembre 2020) Frattaminore: i Carabinieri hanno arrestato un 54enne che si era introdotto in casa della figlia allo scopo di farsi dare 300 euro per acquistare droga. I Carabinieri della stazione di Grumo Nevano hanno arrestato per tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia un 54enne del posto già noto alle ffoo. Si è introdotto nell'abitazione della figlia

