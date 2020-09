Fiori senza nettare e api senza cibo, l’allarme degli apicoltori italiani (Di martedì 8 settembre 2020) Un tour in 16 aziende apistiche e 13 regioni d’Italia. La startup agritech 3Bee torna dal suo ‘3Bee on the road’ con un quadro purtroppo difficile della situazione degli apicoltori e delle api in Italia. Nelle prime due settimane di agosto, il team di 3Bee ha fatto un viaggio lungo ‘lo stivale’, per dar voce ad alcuni degli apicoltori italiani che hanno installato i sistemi intelligenti di monitoraggio e diagnostica progettati proprio dai due fondatori della startup, Niccolò Calandri e Riccardo Balzaretti. “Le realtà apistiche locali sono in sofferenza. Da nord a sud il grido di allarme è unanime a causa dei cambiamenti climatici e dell’utilizzo massiccio di pesticidi in agricoltura: i Fiori hanno meno ... Leggi su meteoweb.eu

TSaveoursea : SENZA FIORI E ROMANTICISMO JEM NON FARE LO SCEMO DI ROMANTICISMO TRA TE E WILL CE N'È STATO IN ABBONDANZA LO SAPPIAMO TUTTI - guastellae : RT @francisbacco: #PoesiaGreca #SalaLettura Vita,gioia,che sono senza Afrodite d’oro? Meglio la morte quando non più caro Mi sia l’amore a… - Lightwood3013 : Vi capita mai che il vostro cervello vi dice di fare una cosa strana è voi la fate senza volerlo? Tipo le classiche… - gighea : RT @francisbacco: #PoesiaGreca #SalaLettura Vita,gioia,che sono senza Afrodite d’oro? Meglio la morte quando non più caro Mi sia l’amore a… - sallette16 : RT @elisa24102: Felice è colui che plana sulla vita e comprende senza sforzo,il linguaggio dei fiori e delle cose mute. 'Elevazione 'C.Baud… -

Ultime Notizie dalla rete : Fiori senza Fiori senza nettare e api senza cibo, l'allarme degli apicoltori italiani Adnkronos Fiori senza nettare e api senza cibo, l'allarme degli apicoltori italiani

Un tour in 16 aziende apistiche e 13 regioni d’Italia. La startup agritech 3Bee torna dal suo '3Bee on the road' con un quadro purtroppo difficile della situazione degli apicoltori e delle api in Ital ...

Vasco Rossi, la dedica alla moglie Laura per suo compleanno: “Ho capito che era perfetta per me”

Nonostante la sua popolarità, Vasco Rossi ha spesso tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata. Ma oltre alla musica, nella vita del rocker di Zocca c'è un grande amore, quello per la moglie La ...

Un tour in 16 aziende apistiche e 13 regioni d’Italia. La startup agritech 3Bee torna dal suo '3Bee on the road' con un quadro purtroppo difficile della situazione degli apicoltori e delle api in Ital ...Nonostante la sua popolarità, Vasco Rossi ha spesso tenuto lontano dai riflettori la sua vita privata. Ma oltre alla musica, nella vita del rocker di Zocca c'è un grande amore, quello per la moglie La ...