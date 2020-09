Enzo Iacchetti, chi è il figlio Martino (che non gli somiglia affatto). E cosa fa per vivere (Di martedì 8 settembre 2020) Inutile presentare Enzo Iacchetti, la sua notorietà parla già da sola. Il celebre conduttore televisivo, conosciuto principalmente grazie al programma satirico Striscia La Notizia, è stato a lungo legato all’ex velina e showgirl Maddalena Corvaglia. Prima però era sposato con Roberta, la donna che gli ha regalato il suo unico e adorato figlio: avete mai visto Martino Iacchetti? Si tratta del vero, grande amore del volto di spettacolo. Martino Iacchetti non è una figura molto nota al mondo dello showbiz. Questo perché, nonostante il suo talento nella recitazione e la sua spiccata ironia, non ha mai voluto affacciarsi di fronte ai riflettori come il ‘figlio di Enzo ... Leggi su tuttivip

infoitcultura : Striscia la notizia 2020/21 conduttori: Ficarra e Picone, Ezio Greggio e Enzo Iacchetti - rombi_ti : RT @NapolitanoIda: - demian_yexil : RT @NapolitanoIda: - NadiaAm93073906 : RT @NapolitanoIda: - Danae0308 : RT @NapolitanoIda: -

Ultime Notizie dalla rete : Enzo Iacchetti Enzo Iacchetti, chi è il figlio Martino (che non gli somiglia affatto). E cosa fa per vivere TuttiVip Striscia la Notizia, ma davvero? Grossa sorpresa: ecco chi condurrà la prima puntata

Il prossimo 28 settembre tornerà in onda su Canale 5 Striscia la Notizia, lo storico tg satirico arrivato alla sua 33esima edizione. Come sempre dopo il Tg5, come sempre sarà campione di share in quel ...

Natalia Estrada compie 48 anni, la sua nuova vita nel ranch

Natalia Estrada, ex star del piccolo schermo, da un po’ di anni ha cambiato vita. L’ex showgirl spagnola - alle spalle un matrimonio con il re delle televendite Giorgio Mastrota, poi una relazione con ...

Il prossimo 28 settembre tornerà in onda su Canale 5 Striscia la Notizia, lo storico tg satirico arrivato alla sua 33esima edizione. Come sempre dopo il Tg5, come sempre sarà campione di share in quel ...Natalia Estrada, ex star del piccolo schermo, da un po’ di anni ha cambiato vita. L’ex showgirl spagnola - alle spalle un matrimonio con il re delle televendite Giorgio Mastrota, poi una relazione con ...