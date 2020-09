"Emma offre la cena a un uomo nero". La Marrone sbotta: "È Kanye West" - (Di martedì 8 settembre 2020) Biagio Carapezza La cantante salentina È stata presa di mira dagli odiatori del web per una vecchia foto con Kanye West accompagnata da una didascalia falsa La cantante salentina Emma Marrone È stata presa di mira dagli odiatori del web, i cosidetti hater, per una vecchia foto. Tutto È partito da un cinguettio pubblicato che accompagna lo scatto in questione: "Emma offre la cena a un ragazzo nero dopo che quest'ultimo non ha abbastanza soldi per permettersi di mangiare". Da qui È partita la solita valanga di insulti di chi, senza conoscere né verificare i fatti, usa le piattaforme social per dar sfoggio del peggio di sé. Una utente ha ... Leggi su ilgiornale

