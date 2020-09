Crema, Sabrina uccisa: giornata chiave per l'inchiesta (Di martedì 8 settembre 2020) Tutti gli occhi sono puntati, oggi, sull'Istituto di medicina legale di Milano dove, alle 11, cominceranno gli esami sui reperti e sui tessuti trovati nella Panda di Sabrina Beccalli, la donna di 39 ... Leggi su ilgiorno

laprovinciacr : #Crema Il mistero di Sabrina Ossa: gli esami in laboratorio. Oggi è il giorno della verità - laprovinciacr : #Crema Non ci sono tracce della droga nella casa dov’è morta Sabrina - Se23rex : Mi chiedo... questi “esperti”che non distinguono le ossa di un cane da quelli di un essere umano, sono gli stessi c… - radiolombardia : Caso Sabrina Beccalli, a Crema è arrivato il generale Garofano - - laprovinciacr : #Crema Sabrina, sopralluogo del generale Luciano Garofano a Vergonzana -