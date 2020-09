Covid a Torre del Greco, registrati due positivi e due guariti (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre del Greco (Na) – Qualcuno si ammala e qualcuno guarisce. È quanto successo a Torre del Greco dove, se da un lato sono stati registrati due nuovi casi positivi, dall’altro arriva una buona notizia: ci sono due guarigioni. I due positivi, attualmente in isolamento domiciliare, sono un 57enne e un 22enne che, dopo aver effettuato il tampone con altri 33 concittadini, hanno scoperto di essere positivi al Covid-19. Resta così invariato il bilancio della​ 178esima giornata consecutiva di attività del Centro Operativo Comunale che certifica un numero di 29 casi tra i tra i cittadini di Torre del Greco, con un solo soggetto tra questi ... Leggi su anteprima24

