Coronavirus 64enne muore a Rimini dopo sei mesi di agonia (Di martedì 8 settembre 2020) commenta Ucciso dal Coronavirus a 64 anni, sei mesi dopo aver contratto la malattia. Mario Fanelli, di Cattolica, Rimini,, è deceduto sabato a causa delle ferite inferte dal Covid al suo organismo che,... Leggi su tgcom24.mediaset

