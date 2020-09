Conte a Beirut “Italia in prima linea per la ricostruzione” (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Una giornata ricca di incontri istituzionali e momenti di confronto e dialogo quella del premier italiano Giuseppe Conte a Beirut, che si è conclusa con la visita all'ospedale da campo allestito dai militari italiani nel campus universitario di Hadat. Il campo, appena completato, sarà operativo già dalle prossime ore, e potrà ospitare 34 degenti e avrà anche di tre posti letto di terapia intensiva. Ai militari italiani il presidente del Consiglio ha detto: “Potete fare molto, possiamo dare un concreto aiuto”. Sono 180, infatti, i militari impiegati, tra questi medici, infermieri e personale sanitario. Nella struttura verranno curati, in particolare, i pazienti rimasti feriti nell'esplosione del 4 agosto scorso, che hanno riportato traumi all'apparato osseo, ferite e lesioni da ... Leggi su liberoquotidiano

