Colico, donna stuprata dal marito e i suoi amici: arrestato l’uomo (Di martedì 8 settembre 2020) Una donna, nel comune di Colico, è stata stuprata dal marito e dagli amici di questi. Il figlio assisteva alla scena. È successo a Colico, in provincia di Lecco in Lombardia. Qui nel novembre del 2019 era stato arrestato un noto professionista della zona dell’Alto Lario per aver organizzato e compiuto assieme ad altre persone lo … L'articolo Colico, donna stuprata dal marito e i suoi amici: arrestato l’uomo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Ultime Notizie dalla rete : Colico donna Organizza stupri di gruppo sulla moglie: professionista condannato a 6 anni e 8 mesi Fanpage.it Organizza stupri di gruppo sulla moglie: professionista condannato a 6 anni e 8 mesi

Un uomo di 40 anni, originario di un paese dell’Alto Lario, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e di maltrattamenti. Era accusato di avere organizzato e fil ...

Un uomo di 40 anni, originario di un paese dell’Alto Lario, è stato condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere per violenza sessuale di gruppo e di maltrattamenti. Era accusato di avere organizzato e fil ...