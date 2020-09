Boss in Incognito su Rai 2 dall’8 settembre, le novità della nuova edizione con Max Giusti (Di martedì 8 settembre 2020) Boss in Incognito su Rai 2 da martedì 8 settembre con Max Giusti, la presidente di Crik Crok al centro della prima puntata A due anni di distanza torna su Rai 2 Boss in Incognito versione italiana del format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited, prodotto da Rai 2 con EndemolShine Italy. La formula del programma non cambia, nuovi presidenti, CEO, responsabili si caleranno in panni diversi per entrare da vicino nelle loro fabbriche e toccare con mano l’umore dei propri dipendenti per conoscerne le storie e le problematiche. Ci saranno però delle novità in questa nuova edizione a partire dalla conduzione che passa tra le mani di Max ... Leggi su dituttounpop

SimonettiEmma : @maryozser I mie boss in incognito ???? - fisco24_info : Max Giusti, racconto l'Italia che resiste: L'attore torna con Boss in incognito, edizione segnata dal Covid - tuttotv_info : Boss in incognito torna su Rai2 con Max Giusti - Boss in incognito torna su Rai2 con Max Giusti Dopo due anni, torn… - tuttotv_info : Boss in incognito torna su Rai2 con Max Giusti - Dtti_digitale : Torna Boss in incognito su Rai2, presenta Max Giusti: Dopo due anni, torna Boss in… -