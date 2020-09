Berlusconi, quadro clinico in costante evoluzione favorevole (Di marted√¨ 8 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – “Possiamo confermare l’osservazione di un quadro clinico in costante evoluzione favorevole. Tutti i parametri clinici ed ematochimici monitorati sono rassicuranti”. Così il professor Alberto Zangrillo, responsabile dell’U.O. di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell’IRCCS Ospedale San Raffaele.(ITALPRESS). su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

TgLa7 : ++ @berlusconi, Zangrillo: quadro in costante miglioramento ++ - AngelsalvadorZ : RT @ilmessaggeroit: Berlusconi, Zangrillo:¬†¬ęCondizioni migliorano, quadro clinico √® favorevole¬Ľ - CorriereCitta : Berlusconi, quadro clinico in costante evoluzione¬†favorevole - Italia_Notizie : Berlusconi, il bollettino medico di oggi. Zangrillo: ¬ęQuadro in costante miglioramento¬Ľ - _DAGOSPIA_ : COME STA BERLUSCONI? STA MEGLIO DI NOI‚Äď IL PROF ZANGRILLO:QUADRO FAVOREVOLE.PARAMETRI RASSICURANTI‚Ķ -