‘Venezia 77’, da Andrea Damante a Ignazio Moser passando per l’intramontabile Sandra Milo: ecco tutti i look del sesto red carpet! (Di lunedì 7 settembre 2020) Si è giunti stasera alla sesta serata della 77esima edizione del Festival del Cinema di Venezia e anche stasera sul red carpet veneziano si sono alternati tantissimi volti noti del cinema e non solo: come già nelle scorse serate della manifestazione moltissimi personaggi noti del piccolo schermo e del web hanno sfilato sul tappeto rosso di fronte ai flash dei fotografi. Ad arrivare in Laguna, oggi, sono stati Andrea Damante e Ignazio Moser, protagonisti del gossip di quest’estate – Damante per la crisi con Giulia De Lellis e Ignazio per la rottura, con conseguente presunto ritorno di fiamma con Cecilia Rodriguez – arrivati al Festival a distanza di un paio di giorni rispetto alle rispettive (ex?) fidanzate: se Cecilia è stata protagonista del terzo ... Leggi su isaechia

GassmanGassmann : Venezia 77, Alessandro Gassmann: 'L'odio sui social non va sottovalutato. Gli insulti sono pericolosi' - la Repubbl… - WeCinema : #Venezia77: 5min di applausi per 'Non odiare' con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in concorso… - WeCinema : Come sta andando la 77. Mostra Internazionale del Cinema di Venezia? Tra flash e applausi sono giornate davvero spe… - raspa90 : RT @repubblica: Alice Rohrwacher e JR, al Lido un tappeto rosso musicale molto speciale - silenzioinsala : #MissMarx: la recensione del nuovo film di #SusannaNicchiarelli a #Venezia77 -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Venezia 77’