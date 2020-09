Una bella Italia vince in Olanda: ottimo Insigne, in campo quasi tutta la gara (Di lunedì 7 settembre 2020) Giovane e bella, l'Italia convince per oltre un'ora e soffre nel finale, ma trionfa ad Amsterdam e scappa in vetta alla classifica del gruppo 1 di Lega A in Nations League. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : Una bella Svizzera, se una bella reazione non è ancora abbastanza Corriere del Ticino L’Italia vince in Olanda: 1-0, decide Barella. Chiesa entra all’89’

Vittoria dell’Italia ad Amsterdam contro l’Olanda. Gli azzurri di Mancini si impongono per 1-0, giocando una bella partita: decide il gol di Barella nel recupero del primo tempo, al termine di una bel ...

Nations League, l’Italia vince in Olanda (1-0) con un bel gol di Barella e vola in vetta

Fa un certo effetto notare che, in casa dell'Olanda, la percentuale di possesso palla (60/62%), il numero dei passaggi effettuati e quelli riusciti siano appannaggio dell'Italia (88%). Così come la vo ...

