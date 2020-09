Toldo: «Meret è il portiere del futuro per l’Italia. Handanovic? Punto di riferimento per la squadra» (Di lunedì 7 settembre 2020) Intervistato da Libero in occasione di Olanda-Italia, Francesco Toldo ha parlato di alcuni portieri di Serie A Francesco Toldo ha parlato sulle pagine di Libero in occasione di Olanda-Italia. L’ex portiere dell’Inter fu l’eroe del match contro gli Oranje disputato dagli azzurri agli Europei del 2000. Queste le sue parole. Handanovic – «Ci somigliamo anche un po’ fisicamente oltre che per caratteristiche (ride, ndr). Sono passati tanti anni da quando giocavo io, non amo fare paragoni ma Samir ha dimostrato di essere un grandissimo portiere oltre che un uomo di grande spessore. Affidabile, serio e concreto: un Punto di riferimento in campo e fuori, mi piace molto. Gli auguro di vincere trofei importanti in ... Leggi su calcionews24

