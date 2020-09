Selvaggia Lucarelli contro Francesco Gabbani dopo l’esibizione all’Arena di Verona: “Scarsissimo” (Di lunedì 7 settembre 2020) Un tweet di Selvaggia Lucarelli contro Francesco Gabbani ai Seat Music Awards non è passato inosservato. Nel corso della diretta sei Seat Music Awards, Selvaggia Lucarelli ha commentato la performance di Francesco Gabbani con parole per niente lusinghiere e lo ha messo a confronto con l’artista che si è esibito dopo di lui: Mahmood. “Già Gabbani è un guitto scarsissimo, se poi lo fai salire su un palco dopo Mahmood gli fai davvero del male”, ha cinguettato Selvaggia Lucarelli, attirando immediate polemiche. Non solo i fan di Gabbani lo hanno sostenuto ma anche utenti per niente legati ... Leggi su optimagazine

