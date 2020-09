Rivoluzione sulle multe alle auto: le faranno pure gli spazzini (Di lunedì 7 settembre 2020) Giuseppe De Lorenzo La riforma infilata nel dl Semplificazioni: poteri di contestazione delle infrazioni a ausiliari, netturbini e ispettori dei bus. Forza Italia: "Una schifezza" Presto a spiccare multe contro la sosta vietata non saranno solo i vigili, ma anche dipendenti delle società che gestiscono i parcheggi, aziende municipalizzate, autisti degli autobus e netturbini. Tutto grazie ad un codicillo infilato nell’allegato del dl Semplificazioni approvato venerdì al Senato (con la fiducia) e ora in attesa del via libera finale della Camera. “Semplificare - attacca Federica Zanella (Fi) - per il governo significa trovare nuovi modi di tartassare i cittadini”. Le novità si trovano all’articolo 12-bis sulla “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e ... Leggi su ilgiornale

