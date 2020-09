Riscatto diploma maturità tecnica: è possibile? (Di lunedì 7 settembre 2020) Riscattare i periodi di studio per valorizzarli ai fini previdenziali risulta essere molto comodo per chi, in qualche modo, vuole anticipare il pensionamento di qualche anno anche pagando un onere abbastanza importante. Da sottolineare, però, che non tutti i periodi di studi possono essere riscattati. Riscatto diploma maturità Una lettrice scrive per chiedere: Buonasera sono una docente di scuola media superiore ho conseguito il diploma di Maturità tecnica femminile D084, tale titolo abilitante mi ha permesso di essere nominata come supplente di esercitazioni di economia domestica, successivamente tale diploma congiunto a laurea mi ha permesso di essere immessa in ruolo classe di concorso ECONOMIA DELLE COMUNITÀ . Posso riscattarlo oltre alla laurea visto che era ... Leggi su notizieora

Con l’articolo Riscatto ai fini pensionistici diplomi AFAM vecchio ordinamento: è possibile, abbiamo comunicato ai nostri lettori che l’INPS nella circolare numero 95 del 2020 l’INPS ha reso noto che ...

Il riscatto laurea serve veramente per anticipare l’uscita dal lavoro? Versare fior di quattrini nelle casse dell’istituto di previdenza per anticipare la pensione non è sempre valida. Vediamo perché.

