Recovery Fund, Gualtieri: “Stiamo lavorando per fare presto e bene. Il calo del Pil non sarà a due cifre. Graduale ritorno alla normalità nel 2021” (Di lunedì 7 settembre 2020) L’Italia è stata ferita “dalla forza di questa pandemia, ma è nelle condizioni per guardare al futuro con fiducia. L’Europa questa volta è stata all’altezza della sfida. Abbiamo una chiara determinazione a utilizzare al meglio le risorse messe a disposizione dell’Europa e utilizzarle al meglio significa per noi non disperderli in mille rivoli e concentrarle”. E’ quanto ha detto il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, intervenendo al Forum Ambrosetti di Cernobbio. Il ministro, che ha stimato una caduta media attuale del Pil ben inferiore a quanto stimato da alcuni previsori e non a due cifre, si è detto convinto che, anche grazie ai passi avanti sul fronte vaccini, ci sarà un “Graduale ritorno ... Leggi su lanotiziagiornale

davidealgebris : Mario Draghi premier e poi Presidente della Repubblica. Per investire €200 miliardi del European Recovery Fund. E… - davidallegranti : 'Draghi era stanco'; 'Con i 209 miliardi del Recovery Fund può esserci la tentazione di buttarci giù... ci sono pot… - fattoquotidiano : Recovery Fund, Bonafede: “Spazzacorrotti è garanzia di fronte a iniezione di liquidità” - dome_pietro : RT @Ilconservator: (((PD 2016)) «La sanità pubblica va tagliata, è uno spreco!» (((PD 2020))) « Bisogna accettare subito i s… - silvanobergese : RT @federicofubini: Recovery Fund e conti pubblici, si rischia un 10% in più di debito/Pil. Per questo tra Roma e Bruxelles si sta aprendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Fund Recovery Fund, il sindaco De Vecchi: “Due anni di progetti, Carcare è pronta a ricevere i fondi” IVG.it Di Maio: Draghi è una risorsa dell'Italia, fiducia a Conte: Non voglio tornare alla guida del M5s

"Tutte le risorse di questo Paese in questo periodo critico dell'Italia, nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, serve che vengano impiegate nei posti dove abbiamo bisogno. E Mario Draghi è una r ...

Il turismo italiano perde 100 miliardi, Confturismo e Assoturismo chiedono nuove misure

Un’estate da dimenticare per il turismo italiano: il leggero recupero di agosto, grazie soprattutto al mercato italiano, non salverà una stagione che chiude con 65 milioni di presenze in meno e che ve ...

"Tutte le risorse di questo Paese in questo periodo critico dell'Italia, nella peggiore crisi dal dopoguerra ad oggi, serve che vengano impiegate nei posti dove abbiamo bisogno. E Mario Draghi è una r ...Un’estate da dimenticare per il turismo italiano: il leggero recupero di agosto, grazie soprattutto al mercato italiano, non salverà una stagione che chiude con 65 milioni di presenze in meno e che ve ...