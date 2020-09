Professor Zangrillo: quadro clinico di Berlusconi in miglioramento (Di lunedì 7 settembre 2020) Il quadro clinico di Silvio Berlusconi, da 4 giorni in ospedale per polomonite dovuta al Covid-19, "appare in miglioramento" e registra "una robusta risposta immunutaria specifica". E' quanto si legge nell'ultimo bollettino medico firmato dal Professor Alberto Zangrillo, responsabile del reparto di Terapia Intensiva generale e Cardiovascolare dell'Ospedale San Raffaele."Il presidente dottor Silvio Berlusconi - riferisce il bollettino - è in quarta giornata dalla diagnosi di polmonite bilaterale SARS-COV-2 relata. Il quadro clinico complessivo appare in miglioramento ed è coerente con l'evidenza ematochimica e la ripresa di una robusta risposta immunitaria specifica, associata a riduzione degli indici di ... Leggi su ilfogliettone

