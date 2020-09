Olanda-Italia, Chiellini: “Bravi a preparare la gara, non era semplice dopo il lungo stop. Zaniolo? Speriamo bene…” (Di lunedì 7 settembre 2020) L'analisi autorevole di un veterano di lungo corso.Giorgio Chiellini rappresenta sempre e comunque una certezza in termini di esperienza, intelligenza calcistica e affidabilità. Perno imprescindibile sia nella Juventus targata Andrea Pirlo sia nella Nazionale azzurra guidata da Roberto Mancini. Il difensore ha analizzato la vittoria ottenuta dall'Italia sul campo dell'Olanda nel match valido per la Nations League."Abbiamo preparato bene la partita, siamo un gruppo che ha fatto due anni di grande livello. dopo tanti mesi e un'estate strana non era facile ricominciare. Oggi abbiamo vinto giocando da grande squadra, e probabilmente meritavamo qualche gol in più, e alla fine siamo stati bravi anche a difenderci, perché delle volte devi saperti rimboccare le maniche. Mi mancava giocare ... Leggi su mediagol

pisto_gol : Ola-Ita 0:1 Con un gol di Barella-uno dei migliori- l’Italia batte l’Olanda sul suo terreno: quello del gioco. La… - Inter : ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? - ZZiliani : Non so cosa ne pensa la Gazzetta, ma se nel secondo tempo l’Olanda affianca a Memphis (foto a sinistra) Depay (foto… - fasulo_antonio : Finalmente è tornata l'Italia dei record. La Nazionale di Mancini si riprende dal passo falso con la Bosnia e schia… - Fabiokarate87 : RT @Inter: ??? | NAZIONALI #Barella in gol in #OlandaItalia! ?????? 90' anche per @ddambrosio ?? -