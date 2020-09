Noti nulla di strano nella foto? Ora spuntano le maestre "Alien" (Di lunedì 7 settembre 2020) Ignazio Riccio L’immagine della docente sui social ha scatenato le reazioni delle famiglie. “Assurdo! Mio figlio scappa dopo 2 minuti... si sta un tantino esagerando. Camice e visiera eccessivi” Con l’avvicinarsi del rientro a scuola di alunni e docenti aumenta la preoccupazione dei genitori, soprattutto per i figli più piccoli, quelli dell’infanzia, che in molti casi già hanno ripreso le attività di formazione con le loro maestre. A Milano, un’immagine postata sulla pagina Facebook del Comune da una maestra d’asilo ha creato polemiche e malumori in diverse famiglie. La foto ritrae l’insegnante coperta dalla testa ai piedi con tenuta anti contagio Covid-19. “Noi educatrici – scrive – ci presenteremo così a bambini di due anni che non ci vedono da 6 ... Leggi su ilgiornale

