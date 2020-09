Minecraft VR: in arrivo su PlayStation 4 (Di lunedì 7 settembre 2020) Minecraft, il famoso gioco sandbox a blocchi di casa Microsoft, si prepara allo sbarco su PlayStation 4 nella versione VR. Minecraft VR – arrivo e novità Nel corso della sua evoluzione, Minecraft, ha riscosso molto successo attirando a sé giocatori da tutte le piattaforme. I giocatori PlayStation hanno, spesso, mostrato il loro interesse nell’aggiunta del supporto VR e presto potranno utilizzare al meglio il proprio Headset. At last we can say something Yes, PS VR support is coming for #Minecraft on PlayStation 4 ! https://t.co/cUH59qOHI9 — Roger Carpenter (@PopsRamjet) September 7, 2020 La notizia arriva direttamente dal blog ufficiale PlayStation grazie a un post scritto da Roger Carpenter, attuale ... Leggi su windowsinsiders

AlessioCamaroto : Minecraft si aggiorna su PS4: in arrivo il supporto a PlayStation VR - cryptorivista : In arrivo il token NFT per il videogioco Minecraft #Minecraft #Enjin #Coincheck #criptovalutenews - WindowsBlogIta : Minecraft in realtà virtuale, in arrivo la compatibilità con PlayStation 4 - oOShinobi777Oo : Mojang annuncia l'arrivo del supporto VR per la versione PS4 di Minecraft - tech_gamingit : Mojang annuncia l'arrivo del supporto VR per la versione PS4 di Minecraft -

Ultime Notizie dalla rete : Minecraft arrivo Minecraft, in arrivo il supporto a Playstation VR Sky Tg24 In arrivo un laptop Microsoft economico della famiglia Surface

Nella gamma Surface di Microsoft accanto al classico Surface Pro trova posto Surface Go, di fatto una versione più compatta dell'iconico 2-in-1 caratterizzata da uno schermo da 10,5 pollici di diagona ...

Minecraft si potrà giocare anche in realtà virtuale

Mojang Studios ha ufficializzato che arriverà a fine mese con un aggiornamento del gioco la speciale funzionalità di realtà virtuale per Minecraft che renderà possibile immergersi letteralmente nel po ...

Nella gamma Surface di Microsoft accanto al classico Surface Pro trova posto Surface Go, di fatto una versione più compatta dell'iconico 2-in-1 caratterizzata da uno schermo da 10,5 pollici di diagona ...Mojang Studios ha ufficializzato che arriverà a fine mese con un aggiornamento del gioco la speciale funzionalità di realtà virtuale per Minecraft che renderà possibile immergersi letteralmente nel po ...