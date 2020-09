Minecraft per PS4, confermato il supporto VR gratuito per tutti i giocatori (Di lunedì 7 settembre 2020) Sony e Mojang Studios hanno annunciato che Minecraft su PS4 riceverà il supporto per PSVR alla fine di questo mese grazie ad un aggiornamento gratuito per tutti i giocatori.Annunciato sul PlayStation Blog, l'aggiornamento è stato pianificato da quando il crossplay di Minecraft è stato lanciato su PS4. Il supporto per Minecraft PSVR verrà fornito automaticamente a coloro che possiedono il gioco base e tutto ciò che dovrete fare è scaricare la patch. Tuttavia ci sono ulteriori dettagli in arrivo per questa versione.Come indica Mojang nell'articolo, "potrete giocare al titolo in VR in due modalità principali: Immersive e Living Room. Proprio come nel gioco principale, sarete in grado di usare il controller ... Leggi su eurogamer

